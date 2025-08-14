Полученные ФСБ данные позволили уничтожить производство дальнобойных ракет Украины

ФСБ России в четверг, 14 августа, сообщила о совместной с Минобороны операции, в ходе которой были уничтожены объекты украинского военно-промышленного комплекса, участвовавшие в создании оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Эти предприятия находились в Днепропетровской и Сумской областях.
По данным спецслужбы, разработка и производство велись при финансовой поддержке и техническом содействии одной из западноевропейских стран. Уточняется, что к проекту была причастна Германия.
В ходе операции были получены точные координаты производственных площадок и средств ПВО, прикрывавших их. Российские войска нанесли по ним огневое поражение, ликвидировав техническую базу для выпуска ракет.
Отмечается, что уничтоженные комплексы имели средний радиус действия и могли наносить удары по целям в глубине территории России. ФСБ подчеркнула, что действия российских сил предотвратили эту угрозу, передает ТАСС.
Ранее силовики задержали в Кировской области пособника киевского режима, планировавшего поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в зону спецоперации.