Полученные ФСБ данные позволили уничтожить производство дальнобойных ракет Украины

ФСБ России в четверг, 14 августа, сообщила о совместной с Минобороны операции, в ходе которой были уничтожены объекты украинского военно-промышленного комплекса, участвовавшие в создании оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Эти предприятия находились в Днепропетровской и Сумской областях.