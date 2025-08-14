Симоньян назвала любимое место, которое напоминает ей о Кеосаяне

Глава RT и журналистка Маргарита Симоньян в личном блоге рассказала о месте, напоминающем ей о муже Тигране Кеосаяне, который уже более полугода находится в коме.
Недавно Симоньян провела несколько дней в Крыму вместе с мамой и свекровью. Журналистка рассказала, что семья посетила одно из дорогих ее сердцу мест — любимый грузинский ресторан.
— Сводила мам в наш с Тиграном любимый ресторан в Ялте — «Батони». Лучшая грузинская кухня в этой части побережья, — написала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
В середине июля Симоньян говорила, что улучшения в состоянии Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, нет. Однако журналистка не перестает верить, что он придет в себя.
В конце июня она поделилась, как изменилась ее жизнь из-за комы супруга. По ее словам, вечерами режиссер брал на руки свою кошку Кьяру, приносил ее в постель и засыпал под ее мурчание, но больше питомец не мурчит.
«Вечерняя Москва» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.