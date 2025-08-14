Арестованное в России имущество Смольянинова продадут, чтобы погасить долги

В случае неуплаты актером Артуром Смольяниновым* долга, превышающего 155 тысяч рублей, его арестованная в России собственность будет выставлена на продажу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФССП по Москве.
«Если должник не погасит задолженность в установленный срок, имущество будет передано для оценки и дальнейшей принудительной реализации в счет оплаты долга», — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что судебные приставы арестовали автомобиль артиста из-за долгов. С него взыскивается сумма, которая превышает 159 000 рублей.
Согласно материалам ФССП, два исполнительных производства в отношении Смольянинова* были прекращены. Одно из них инициировали в 2023 году из-за долгов по кредитам на сумму 101,3 тысячи рублей. Другое производство, которое возбудили в августе 2023 года из-за неоплаченного административного штрафа (32,1 тысячи рублей), закрыли в 2025 году в связи с признанием актера банкротом.
Напомним, в РФ Артур Смольянинов* заочно арестован по обвинению в распространении заведомо ложной информации о российской армии, а также в возбуждении ненависти или вражды в интернете. Он объявлен в международный розыск.
Также сообщалось, что Смольянинову* в России заблокировали банковские счета.
*Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.