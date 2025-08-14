Ричмонд
В РАН утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на орфографический словарь русского языка как государственного.

Так, в пособии допускается произношение слова «миллион» как «мильон» и «миллиард» как «мильярд». Такое правило распространяется и на другие формы: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный».

В предисловии словаря указано, что пособие предназначено для фиксации орфографической нормы. В задачу словаря не входит нормализация современного словоупотребления — этим занимается толковый словарь, передает агентство.

Ранее доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что ударение в слове «звонит» изменится и будет смещаться на первый слог. Почему так происходит и что еще может измениться в русском языке, «Вечерней Москве» рассказала ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.