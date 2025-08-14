В РАН утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Ранее доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что ударение в слове «звонит» изменится и будет смещаться на первый слог. Почему так происходит и что еще может измениться в русском языке, «Вечерней Москве» рассказала ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.