Ветерану, сидевшему рядом с Путиным на параде, исполнилось 100 лет

Ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на параде Победы в Москве, исполнилось 100 лет. Об этом со ссылкой на его дочь Людмилу пишет информагентство ТАСС.
«Он живет под Тулой, к нему сегодня (13 августа, в день рождения — прим. ред.) местные власти приходили поздравить. Папа счастливый, даже такие слова сказал: “Пошел на рекорд”. Очень довольный, чувствует себя нормально, бодрый, он вообще ежедневно обливается ледяной водой, зарядка у него», — приводит агентство слова своей собеседницы.
Людмила отметила, что представители тульской областной администрации подарили ветерану 101 белую розу.
Также дочь фронтовика рассказала, что он до сих пор находится под впечатлением от встречи с Путиным на параде ко Дню Победы (Знаменский сидел на трибунах рядом с главой государства в текущем году).
Ветеран родом из Серпухова Московской области. Он вступил в ряды Красной Армии в начале 1943-го, но и до призыва участвовал в обороне Москвы, тушил немецкие «зажигалки» и создавал противотанковые рвы. Евгений Алексеевич воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах, форсировал реки Дон, Донец, Висла, Одер, Шпрее, дошел до Берлина, где расписался на стене Рейхстага. За время войны был ранен и дважды контужен.
Уже в мирное время Знаменский был моряком, работал шофером в Сахалинской области, а в 1950-х вернулся в Серпухов. В родном городе он трудился маляром по покраске машин, художником в школе-интернате, где также создал любительскую киностудию и снимал кино. После закрытия учебного заведения переехал в Домодедово, уйдя на пенсию.