Ветерану, сидевшему рядом с Путиным на параде, исполнилось 100 лет

Ветеран родом из Серпухова Московской области. Он вступил в ряды Красной Армии в начале 1943-го, но и до призыва участвовал в обороне Москвы, тушил немецкие «зажигалки» и создавал противотанковые рвы. Евгений Алексеевич воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах, форсировал реки Дон, Донец, Висла, Одер, Шпрее, дошел до Берлина, где расписался на стене Рейхстага. За время войны был ранен и дважды контужен.