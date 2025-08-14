Два года тюрьмы дали новосибирцу, расплатившемуся по чужой карте

Действуя из корыстных побуждений и стремясь к незаконному обогащению, подсудимый направился в торговую точку. Там, используя найденную банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, он приобрел товар, совершив таким образом кражу денежных средств с банковского счета потерпевшего. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, что было признано значительным для потерпевшего.