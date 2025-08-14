Ричмонд
Два года тюрьмы дали новосибирцу, расплатившемуся по чужой карте

Мужчина нашел банковскую карту и совершил покупки почти на шесть тысяч рублей.

В Октябрьском районном суде города Новосибирска был оглашен вердикт в отношении 34-летнего новосибирца, ранее имевшего судимость. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в тайном хищении денежных средств с банковского счета, принадлежащего другому лицу.

Согласно материалам дела, 1 апреля 2025 года обвиняемый, находясь в торговом центре, расположенном в Октябрьском районе, обнаружил возле банкомата банковскую карту, принадлежащую незнакомому ему человеку, и решил ее присвоить.

Действуя из корыстных побуждений и стремясь к незаконному обогащению, подсудимый направился в торговую точку. Там, используя найденную банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, он приобрел товар, совершив таким образом кражу денежных средств с банковского счета потерпевшего. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, что было признано значительным для потерпевшего.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.