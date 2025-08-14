Имущество актера Артура Смольянинова*, арестованное в России будет продано, если иноагент не погасит задолженность, которая на сегодняшний день превышает 155 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского главка ФССП сообщает РФ РИА Новости.
В ведомстве отметили, что должник обязан погасить задолженность в установленный срок. Если этого не произойдет, имущество передадут на оценку и дальнейшую принудительную реализацию в счет оплаты долга.
Судебные приставы в РФ заинтересовались Артуром Смольяниновым* в начале 2024 года, когда стало известно, что скандальный артист перестал платить по счетам. Причем, гасить долги он бросил сразу после отъезда из России.
Также сообщалось, что страна, в которой скрывается заочно арестованный в РФ актер Артур Смольянинов*, отказала России в предоставлении правовой помощи. Госорганы Латвии отказали России в предоставлении информации о точном местонахождении знаменитости.
*признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.