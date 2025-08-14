Стала известна судьба имущества сбежавшего из РФ актера Артура Смолянинова*

Имущество актера Артура Смольянинова*, арестованное в России будет продано, если иноагент не погасит задолженность, которая на сегодняшний день превышает 155 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского главка ФССП сообщает РФ РИА Новости.