Красноярское САТП оштрафовали на 200 тысяч за срыв дорожного ремонта

В Красноярске прокуратура выявила нарушения при выполнении муниципального контракта на ремонт дорог в 2024 году.
Как установила проверка, АО «САТП», получившее подряд на 534 млн рублей, практически полностью (на 506,5 млн) перепоручило работы хакасской компании, чей предыдущий крупнейший заказ составлял лишь 28 млн рублей.
Уже в мае 2024 года начались срывы сроков, а качество работ не соответствовало требованиям. К концу года 18 млн рублей так и остались неосвоенными, еще на 22 млн рублей работы не были приняты из-за низкого качества. Дополнительно образовалась неустойка за просрочку в размере 4 млн рублей.
Особое внимание прокуратуры привлек факт, что заказчик (УДИБ) вместо предъявления претензий предложил подрядчику расторгнуть контракт без оплаты, а неосвоенные 41 млн рублей в отчетах были представлены как «экономия бюджета».
По результатам проверки:
АО «САТП» оштрафовано на 200 тыс. рублей по ч. 4 ст. 7.30.2 КоАП РФ;Ведется работа по взысканию неустойки за срыв контракта;В адрес заказчика, подрядчика и городской администрации внесены представления.
Прокуратура подчеркивает, что подобные нарушения не только приводят к нецелевому использованию бюджетных средств, но и напрямую влияют на качество жизни горожан, оставляя дороги в неудовлетворительном состоянии.