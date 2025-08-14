Ричмонд
ФСБ: Россия сорвала планы по производству Украиной ракетных комплексов «Сапсан»

ФСБ России в четверг, 14 августа, сообщила, что совместно с Вооруженными силами удалось сорвать планы Украины по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», предназначенных для ударов вглубь территории России. В результате операции были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса, участвовавшие в их создании.

В ведомстве отметили, что операция проводилась совместно с Минобороны. По итогам удалось уничтожить производственные мощности, задействованные в выпуске ракетных комплексов.

Согласно данным ФСБ, Украина развивала собственную ракетную программу, используя советские технологии и запасы. Разработка велась в условиях согласия представителей НАТО.

В спецслужбе подчеркнули, что комплекс «Сапсан» планировался для нанесения ударов по целям на значительном удалении, однако действия российских сил сорвали эти планы, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что разработка и производство велись при финансовой поддержке и техническом содействии одной из западноевропейских стран. Уточняется, что к проекту была причастна Германия.

