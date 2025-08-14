Каникулы по расписанию: когда школьники Приморья будут отдыхать в новом учебном году

«Учебный год у нас начнётся традиционно 1 сентября, в День знаний. В первый день осени пройдут праздничные линейки, а со следующего дня уже начнутся занятия. Отмечу, что со 2 по 6 сентября образовательный процесс будет организован с применением различных форм урочной и внеурочной деятельности. Так, например, в Губернаторском лицее Владивостока для обучающихся 5, 7 и 10 классов будет организована смена в краевом детском центре “Юнга”, где обучающиеся начнут подготовку к изучению профильных предметов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр образования Приморья Эльвира Шамонова.