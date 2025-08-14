Каникулы по расписанию: когда школьники Приморья будут отдыхать в новом учебном году

В Приморье объявлены рекомендуемые даты школьных каникул на 2025−2026 учебный год. Министерство просвещения России установило стандартную структуру учебного года: четыре основных периода отдыха — осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Учебный год завершится 26 мая 2026 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Согласно рекомендациям, продолжительность каникул должна составлять не менее семи дней. Для учеников первых классов предусмотрена дополнительная неделя отдыха в феврале — точные даты определят школы.
Даты школьных каникул в 2025—2026 учебном году:
Осенние — с 25 октября по 2 ноября 2025 года, включая праздничные дни 3 и 4 ноября; Зимние — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; Весенние — с 28 марта по 5 апреля 2026 года; Летние — с 27 мая по 31 августа 2026 года.
«Учебный год у нас начнётся традиционно 1 сентября, в День знаний. В первый день осени пройдут праздничные линейки, а со следующего дня уже начнутся занятия. Отмечу, что со 2 по 6 сентября образовательный процесс будет организован с применением различных форм урочной и внеурочной деятельности. Так, например, в Губернаторском лицее Владивостока для обучающихся 5, 7 и 10 классов будет организована смена в краевом детском центре “Юнга”, где обучающиеся начнут подготовку к изучению профильных предметов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр образования Приморья Эльвира Шамонова.
Отмечается, что у студентов ДВФУ начало учебного года перенесено на 18 сентября из-за проведения ВЭФ (16+), который пройдёт на территории университета.
