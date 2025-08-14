Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования Беларуси сделало заявление о подготовке школ к 1 сентября

Минобразования сказало, сколько белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования Беларуси сделало заявление о подготовке школ к 1 сентября. Подробности озвучил заместитель министра образования Александр Кадлубай, передает БелТА.

— Более 50% паспортов по стране подписаны и переданы на подписание. Достаточно активно работают районные комиссии, объезжают учреждения образования, смотрят завершение всех работ при подготовке к новому учебному году, — акцентировал внимание представитель Минобразования.

Кадлубай сообщил, что все осуществляется в плановом режиме. Он также заметил, что в тех случаях, когда ремонтные работы в школах будут продолжаться после 20 августа (до указанной даты должны быть подписаны паспорта готовности) или же ряд работ на отдельных корпусах учреждений будет вестись после 1 сентября, то в таких случаях региональные органы предусматривают компенсирующие мероприятия, которые обеспечивают безопасность, а также полную реализацию учебного процесса для учащихся конкретной школы.

— Поэтому можем говорить о плановой, прогнозируемой, спокойной работе по подписанию паспортов готовности, — заверил заместитель министра образования Беларуси.

Александр Кадлубай сказал, что для получения паспортов готовности школы должны соответствовать требованиям во всем параметрам — от ограждения до пожарной сигнализации. Кроме того, учреждения образования должны быть обеспечены кадрами, необходимым для учебного процесса оборудованием.

Кстати, новые предметы и факультативы появятся в школах Беларуси с 1 сентября 2025.

Ранее Академия образования сказала про новые учебники в школах Беларуси с 1 сентября.

Тем временем начинавшая в Минске певица Алена Свиридова показала 21-летнего красавца-сына: «Когда проходит гнусный подростковый возраст».