Минобразования Беларуси сделало заявление о подготовке школ к 1 сентября. Подробности озвучил заместитель министра образования Александр Кадлубай, передает БелТА.
— Более 50% паспортов по стране подписаны и переданы на подписание. Достаточно активно работают районные комиссии, объезжают учреждения образования, смотрят завершение всех работ при подготовке к новому учебному году, — акцентировал внимание представитель Минобразования.
Кадлубай сообщил, что все осуществляется в плановом режиме. Он также заметил, что в тех случаях, когда ремонтные работы в школах будут продолжаться после 20 августа (до указанной даты должны быть подписаны паспорта готовности) или же ряд работ на отдельных корпусах учреждений будет вестись после 1 сентября, то в таких случаях региональные органы предусматривают компенсирующие мероприятия, которые обеспечивают безопасность, а также полную реализацию учебного процесса для учащихся конкретной школы.
— Поэтому можем говорить о плановой, прогнозируемой, спокойной работе по подписанию паспортов готовности, — заверил заместитель министра образования Беларуси.
Александр Кадлубай сказал, что для получения паспортов готовности школы должны соответствовать требованиям во всем параметрам — от ограждения до пожарной сигнализации. Кроме того, учреждения образования должны быть обеспечены кадрами, необходимым для учебного процесса оборудованием.
Кстати, новые предметы и факультативы появятся в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
