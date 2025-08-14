Сразу два запуска спутников осуществлено с коммерческого космодрома на Хайнане с 30 июля

За четыре дня до этого с первой стартовой площадки, расположенной в 600 м от второй, была запущена ракета-носитель Long March 8А с группой спутников. «Последовательные запуски с двух площадок подтверждают преимущества коммерческой космонавтики. Даже с ограниченными ресурсами и небольшой командой мы можем добиться ускорения — это инновации как в технологиях, так и в управлении», — сказал секретарь парткома и председатель правления компании Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньлян, сообщив, что ведется строительство двух новых стартовых площадок.