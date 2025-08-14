Москва, Петербург, Сочи и Екатеринбург: где срываются рейсы утром 14 августа

Во Внуково утром 14 августа зафиксированы отмены и задержки как по вылетам, так и по прилетам. Отменены рейсы в Стамбул, Баку и Санкт-Петербург. На вылет задерживаются самолеты в Хургаду и Гюмри. По прилетам ситуация также непростая: отменены рейсы из Алматы и Вологды, а также один из рейсов из Стамбула. С опозданием идут борта из Астаны, Тбилиси, Хургады, Стамбула, Ташкента, Тюмени, Батуми и Оша. Всего задержаны 14 прилетов. Пассажирам советуют планировать поездку в аэропорт с учетом возможных изменений и следить за онлайн-табло.