На улице Батальной в Калининграде благоустроили новый сквер

В Калининграде благоустроили ещё один сквер в Московском районе. Об этом рассказала журналистам глава администрации Елена Дятлова во время выезда на объект.
Работы провели за счёт инвестора. Благоустройство сквера взял на себя застройщик, который возводит жильё рядом с этой территорией.
Мы много внимания уделяем сегодня благоустройству города. Часто ездим проверяем ход работ на таких объектах. А ещё у нас есть застройщики и очень приятно, когда они принимают решение благоустроить не только дворовую территорию, но и делают шаг за границы своего участка. Так произошло и на улице Батальной. Мы предоставили земельный участок в пользование, а теперь забираем на содержание себе. Благоустройство прошло без рубля бюджетных денег и будет работать на благо всех жителей, — отметила Дятлова.
Площадь участка составляет более 2000 квадратных метров. Здесь обустроили пешеходные дорожки, освещение, установили скамейки и урны, провели озеленение. В ближайшее время планируют высадить большие деревья.