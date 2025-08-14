На улице Батальной в Калининграде благоустроили новый сквер

Мы много внимания уделяем сегодня благоустройству города. Часто ездим проверяем ход работ на таких объектах. А ещё у нас есть застройщики и очень приятно, когда они принимают решение благоустроить не только дворовую территорию, но и делают шаг за границы своего участка. Так произошло и на улице Батальной. Мы предоставили земельный участок в пользование, а теперь забираем на содержание себе. Благоустройство прошло без рубля бюджетных денег и будет работать на благо всех жителей, — отметила Дятлова.