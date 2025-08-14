Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

По данным источника, наибольшее количество случаев заражения в 2025 году приходятся на Южную Азию, острова Индийского океана, а также на Мадагаскар, Сомали и Кению. Симптомы вируса появляются через четыре-восемь дней после заражения, а в их перечень входят высокая температура, сильная боль в суставах и мышцах, тошнота и сыпь. Тяжелее всего чикунгунью переносят маленькие дети и пожилые люди.