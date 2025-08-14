Ричмонд
Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Лихорадку чикунгунья переносят желтолихорадочные и азиатские тигровые комары, обитающие в Южной Америке, Азии и Африке. Об этом рассказал Telegram-канал «Объясняем.РФ».

По данным источника, наибольшее количество случаев заражения в 2025 году приходятся на Южную Азию, острова Индийского океана, а также на Мадагаскар, Сомали и Кению. Симптомы вируса появляются через четыре-восемь дней после заражения, а в их перечень входят высокая температура, сильная боль в суставах и мышцах, тошнота и сыпь. Тяжелее всего чикунгунью переносят маленькие дети и пожилые люди.

Отмечается, что чикунгунья не передается воздушно-капельным путем, но ей можно заразиться при контакте с кровью больного. Туристам, находящимся в регионах с высоким процентом заражения, порекомендовали использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на двери и окна, а также носить закрытую одежду.

— Если вы почувствовали симптомы болезни, обратитесь к врачу, — написали в Telegram-канале сервиса.

Общее число заражений вирусом превысило 10 тысяч. В связи с этим врач Ольга Уланкина рассказала, как распознать опасное заболевание.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», как защититься от вируса и может ли он добраться до Москвы и Московской области.