Отправляющихся в Африку и Китай россиян предупредили о лихорадке чикунгунья

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, в каких регионах планеты сейчас можно заразиться лихорадкой чикунгунья.

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, в каких регионах планеты сейчас можно заразиться лихорадкой чикунгунья. Подробности приведены в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«…В этом году чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана…», — отметили в официальном интернет-ресурсе информирования.

На канале «Объясняем.рф» добавили, что также случаи заболевания фиксируются в странах Латинской Америки и Африканского континента. Сейчас рост зараженных наблюдается в Китае, Республике Кения, Сомали и на острове Мадагаскар.

Как указали специалисты Роспотребнадзора, симптомы заболевания вирусом становятся заметны в течение 8 дней. Отмечается, что лихорадка редко становится причиной осложнений.

Несколькими днями ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что на территории страны не обнаружено заразившихся чикунгунья.

