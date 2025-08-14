Третья лишняя: капибара Каролина отправилась в Ростовский зоопарк, чтобы найти любовь

«Дело в том, что у нас есть уже сложившаяся пара капибар — Веня и Катюша, и, к сожалению, Каролина оказалась “третьей лишней”. Мы даже неоднократно пробовали подсадить Каролину к Вениамину, но он оказался настоящим однолюбом и, к сожалению, оттолкнул ее. Поэтому мы решили передать ее на временное содержание к сородичам в Ростовский зоопарк, где у нее есть шанс найти свою любовь!» — рассказали в парке.