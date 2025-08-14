Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третья лишняя: капибара Каролина отправилась в Ростовский зоопарк, чтобы найти любовь

Ростовская область, 14 августа 2025. DON24.RU. Капибара Каролина, проживавшая на территории южного парка птиц «Малинки», отправилась в зоопарк Ростова, чтобы найти свою любовь. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Дело в том, что у нас есть уже сложившаяся пара капибар — Веня и Катюша, и, к сожалению, Каролина оказалась “третьей лишней”. Мы даже неоднократно пробовали подсадить Каролину к Вениамину, но он оказался настоящим однолюбом и, к сожалению, оттолкнул ее. Поэтому мы решили передать ее на временное содержание к сородичам в Ростовский зоопарк, где у нее есть шанс найти свою любовь!» — рассказали в парке.

По словам сотрудников, временный переезд прошел максимально комфортно для животного. Каролина самостоятельно залезла в переноску, поддавшись соблазну вкусняшками. Теперь в «Малинках» ждут ее обратно, но уже с пополнением.