Вахтовик вернул работу с помощью судебных приставов

Под контролем судебных приставов незаконно уволенный машинист подъемника восстановлен на работе.

Под контролем судебных приставов незаконно уволенный машинист подъемника восстановлен на работе. Мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности за прогул, который, по его мнению, он не совершал, а отказался от работы из-за неподходящих для монтажных работ метеоусловий.

Житель Республики Коми устроился в прикамскую компанию на работу вахтовым методом. Местом исполнения его должностных обязанностей стали два нефтяных месторождения в Томской области. Мужчина отработал без нареканий начальства около полугода, после чего было принято решение о его увольнении в связи с отсутствием на рабочем месте в течение смены без уважительных причин. При этом, по словам самого работника в этот день он осуществлял перегон подъемника с одной площадки на другую, находящихся в нескольких километрах друг от друга, а также планировал осуществить монтаж оборудования, но не смог этого сделать из-за отсутствия освещения и неблагоприятных погодных условий. Несмотря на эти доводы, приказ об увольнении за прогул был подписан. Мужчина не стал мириться с таким отношением и обратился в суд.

Изучив предоставленные ответчиком документы, суд нашел в них ряд нестыковок, также отсутствовали доказательства истребования у работника письменных объяснений по факту отсутствия на рабочем месте. В результате суд пришел к выводу, что работодатель нарушил порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности и признал его увольнение незаконным.

Исполнительный документ о восстановлении взыскателя в должности машиниста подъемника 7 разряда поступил на исполнение по месту нахождения компании-должника в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю.

Директор организации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.