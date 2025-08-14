Вахтовик вернул работу с помощью судебных приставов

Житель Республики Коми устроился в прикамскую компанию на работу вахтовым методом. Местом исполнения его должностных обязанностей стали два нефтяных месторождения в Томской области. Мужчина отработал без нареканий начальства около полугода, после чего было принято решение о его увольнении в связи с отсутствием на рабочем месте в течение смены без уважительных причин. При этом, по словам самого работника в этот день он осуществлял перегон подъемника с одной площадки на другую, находящихся в нескольких километрах друг от друга, а также планировал осуществить монтаж оборудования, но не смог этого сделать из-за отсутствия освещения и неблагоприятных погодных условий. Несмотря на эти доводы, приказ об увольнении за прогул был подписан. Мужчина не стал мириться с таким отношением и обратился в суд.