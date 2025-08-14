Москвичам прогнозируют дождливый и относительно прохладный четверг

В четверг, 14 августа, через Москву и Подмосковье пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, который находится в тылу североатлантического циклона. Из-за этого сырая и прохладная погода сохранится, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.