Москвичам прогнозируют дождливый и относительно прохладный четверг

В четверг, 14 августа, через Москву и Подмосковье пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, который находится в тылу североатлантического циклона.

В четверг, 14 августа, через Москву и Подмосковье пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, который находится в тылу североатлантического циклона. Из-за этого сырая и прохладная погода сохранится, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что днем небо в Москве затянут тучи, несмотря на солнечное утро. Пройдет скоротечный ливень, интенсивностью 5−6 мм. Возможна гроза.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями сильно не изменится. Дневной максимум составит +20 градусов.

Также в мегаполисе прогнозируется северо-западный, порывистый ветер, он подует со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба.

Ранее климатолог Кокорин назвал время года, которое потеплело в европейской части России больше всего.

