В России появится перечень стратегически значимых лекарств: зачем он нужен и что в него попадет

Минздрав РФ в начале 2025 года предложил следующий перечень критериев для отбора: лекарственные средства для терапии орфанных заболеваний, инновационные препараты российского производства, медикаменты для лечения гематоонкологических заболеваний, первые зарегистрированные дженерики, а также препараты, применяемые в экстренных случаях и включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В качестве дополнительного критерия может рассматриваться отнесение препарата к одной из следующих категорий: антибактериальные и антимикробные средства, вакцины, ненаркотические анальгетики, препараты крови, а также лекарственные средства, не имеющие аналогов.