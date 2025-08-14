Судебные приставы на 2 недели опечатали пилораму

В отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о назначении административного наказания предпринимательнице, занимающейся распиловкой древесины в производственном помещении в с. Юрла. Работодатель не уведомила компетентные органы о заключении трудового договора с двумя гражданами Республики Азербайджан, в связи с чем была признана виновной в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. Рассмотрев материалы административных дел, суд на 14 суток запретил ей осуществлять деятельность.