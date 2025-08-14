Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судебные приставы на 2 недели опечатали пилораму

Деятельность очередного производства по распиловке древесины приостановлена из-за нарушения миграционного законодательства.

Деятельность очередного производства по распиловке древесины приостановлена из-за нарушения миграционного законодательства.

В отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о назначении административного наказания предпринимательнице, занимающейся распиловкой древесины в производственном помещении в с. Юрла. Работодатель не уведомила компетентные органы о заключении трудового договора с двумя гражданами Республики Азербайджан, в связи с чем была признана виновной в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. Рассмотрев материалы административных дел, суд на 14 суток запретил ей осуществлять деятельность.

Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения производства и опечатали помещение. Индивидуальный предприниматель предупреждена об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава. На протяжении всего срока приостановления будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.