Таможня обновила базу ввезенных в Беларусь автомобилей

Таможня Беларуси обновила базу автомобилей, ввезенных в страну.

Источник: Комсомольская правда

Таможня обновила базу ввезенных в Беларусь автомобилей. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

«На едином интернет-портале таможенных органов обновлена база данных ввезенного автотранспорта», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что информация из указанной базы необходимы для подтверждения статуса транспортных средств как товаров ЕАЭС. В ГТК добавили, что есть возможность проверить легальность ввоза авто. Для этого необходимо ввести в поле один из номеров. Это может быть либо VIN-номер, либо номер кузова, либо номер шасси.

«Вводимый номер должен содержать только арабские цифры и символы латинского алфавита (за исключением символов I, O и Q) и включать не более 17 символов», — пояснили в пресс-службе.