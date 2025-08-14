Таможня обновила базу ввезенных в Беларусь автомобилей

В ведомстве обратили внимание, что информация из указанной базы необходимы для подтверждения статуса транспортных средств как товаров ЕАЭС. В ГТК добавили, что есть возможность проверить легальность ввоза авто. Для этого необходимо ввести в поле один из номеров. Это может быть либо VIN-номер, либо номер кузова, либо номер шасси.