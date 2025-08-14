Суд обязал новосибирский аэропорт Толмачёво изменить правила парковки такси

Действующие с августа 2023 года правила парковки нарушают принципы конкуренции.
Решение Новосибирского арбитражного суда подтвердило правомерность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении ООО «НОВАПОРТ Трейдинг», организации, ответственной за управление парковочным пространством в аэропорту Толмачёво.
Согласно выводам антимонопольного органа, правила пользования парковкой, введенные в действие с августа 2023 года, создают препятствия для справедливой конкуренции. Бесплатный период предоставляется лишь при первоначальном въезде, а последующие въезды в пределах двух часов оплачиваются с самого начала (100 рублей за первые 15 минут).
ФАС подчеркнула, что подобные условия привели к увеличению стоимости услуг такси, так как водители были вынуждены учитывать дополнительные издержки в конечной цене для пассажиров. При этом, позитивных изменений в организации дорожного движения зафиксировано не было.
В результате, компания, управляющая парковкой, была признана виновной в административном нарушении и подвергнута штрафу в размере 650 тысяч рублей. Суд постановил пересмотреть действующие правила парковки с целью восстановления равных возможностей для таксомоторных предприятий и защиты прав потребителей.