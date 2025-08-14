Суд обязал новосибирский аэропорт Толмачёво изменить правила парковки такси

Согласно выводам антимонопольного органа, правила пользования парковкой, введенные в действие с августа 2023 года, создают препятствия для справедливой конкуренции. Бесплатный период предоставляется лишь при первоначальном въезде, а последующие въезды в пределах двух часов оплачиваются с самого начала (100 рублей за первые 15 минут).