Аляска столкнулась с масштабным наводнением: жителей призвали не пользоваться транспортом и не подходить к разрушенным домам

Столица американского штата Аляска столкнулась с масштабным наводнением, вызванным прорывом ледяной плотины. Стихийное бедствие привело к рекордному подъему уровня воды в реке Менденхолл, которая вышла из берегов и затопила улицы Джуно, пишет Daily Mail.
По данным местных властей, паводковые воды проникли в жилые кварталы, частично затопив дворы и первые этажи зданий. В настоящий момент некоторые жители уже смогли вернуться в свои дома, тогда как доступ в наиболее пострадавшие районы остается ограниченным до особого распоряжения.
На официальном сайте городской администрации опубликовано экстренное предупреждение. Жителям рекомендуют соблюдать предельную осторожность, избегать приближения к поврежденным строениям, береговой линии и не пытаться преодолевать затопленные участки на транспорте.
