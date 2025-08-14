Ричмонд
Аляска столкнулась с масштабным наводнением: жителей призвали не пользоваться транспортом и не подходить к разрушенным домам

Масштабные наводнения начались на Аляске после прорыва ледяной плотины.

Источник: Комсомольская правда

Столица американского штата Аляска столкнулась с масштабным наводнением, вызванным прорывом ледяной плотины. Стихийное бедствие привело к рекордному подъему уровня воды в реке Менденхолл, которая вышла из берегов и затопила улицы Джуно, пишет Daily Mail.

По данным местных властей, паводковые воды проникли в жилые кварталы, частично затопив дворы и первые этажи зданий. В настоящий момент некоторые жители уже смогли вернуться в свои дома, тогда как доступ в наиболее пострадавшие районы остается ограниченным до особого распоряжения.

На официальном сайте городской администрации опубликовано экстренное предупреждение. Жителям рекомендуют соблюдать предельную осторожность, избегать приближения к поврежденным строениям, береговой линии и не пытаться преодолевать затопленные участки на транспорте.

Тем временем жители Аляски активно помогают в организации предстоящего саммита лидеров России и США. Как сообщила директор Русского культурного центра в Анкоридже Анна Верная, местные предоставляют жилье для журналистов, делятся транспортом и даже устанавливают дополнительные палатки для размещения гостей.

