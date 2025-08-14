В Хабаровске установили две новые автобусные остановки на улице Донской

По инициативе мэра Сергея Кравчука в Хабаровске оборудовали две современные автобусные остановки на улице Донской. Ранее жители этой улицы, преимущественно многодетные семьи, обращались в администрацию с просьбой решить проблему отсутствия транспортной инфраструктуры — ближайшие остановки находились в километре от их домов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Ближайшие автобусные остановки находились примерно на расстоянии в километр, — рассказал главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства Максим Бондаренко. — Ходить было далеко и проблематично, особенно зимой, поэтому люди обратились в администрацию города, и им помогли».
Новые остановочные комплексы оборудованы всем необходимым: тротуарами, защитными ограждениями, парковочными карманами для автобусов и удобными лавочками под навесами. Они расположены в непосредственной близости от жилых домов, что значительно облегчит жизнь местным жителям.