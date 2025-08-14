В Хабаровске установили две новые автобусные остановки на улице Донской

По инициативе мэра Сергея Кравчука в Хабаровске оборудовали две современные автобусные остановки на улице Донской. Ранее жители этой улицы, преимущественно многодетные семьи, обращались в администрацию с просьбой решить проблему отсутствия транспортной инфраструктуры — ближайшие остановки находились в километре от их домов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.