Пиво, острая пища и 3D-картины: 107-летняя американка раскрыла секреты долголетия

Главным секретом долгой жизни Барон назвала оптимизм и умение сохранять спокойствие. Она вспомнила свою любимую фразу — «И это пройдёт», которая помогала ей пережить Великую депрессию, войну и пандемию CoViD-19. Кроме того, долгожительница призналась, что любит острую еду, создание 3D-картин и послеобеденные коктейли с друзьями. Шутя, она добавила, что предпочитает пиво, но потом уточнила, что чаще пьёт имбирный эль.