Почему повышение скорости до 80 км/ч не избавит Ташкент от пробок

Кроме того, важно понимать, что пропускная способность — это не просто скорость. Это ещё и расстояние между машинами. Представьте, что машины — это бусинки на нитке. Если они едут медленно, можно нанизать их плотнее друг к другу. Но если они едут быстро, между ними нужно оставить больше места, чтобы успеть затормозить и не врезаться.