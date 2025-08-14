Почему повышение скорости до 80 км/ч не избавит Ташкент от пробок

Часть водителей в соцсетях поддержала эту идею, утверждая, что «это поможет победить пробки» и что «пропускная способность дорог увеличится». Но давайте разберёмся, почему эти аргументы — не более чем миф.
На первый взгляд это кажется логичным: если все едут быстрее, дорога пропустит больше машин. Но это заблуждение. Пропускная способность дороги в городе зависит не от того, как быстро едут машины на прямых участках, а от «узких мест» — перекрёстков, съездов, и мест, где полосы сливаются.
Водители часто уверены: если разогнаться до 80 км/ч, то доедешь быстрее, чем на 60 км/ч. Но в городских условиях это заблуждение.
Если перекрёсток пропускает, например, 20 машин за один цикл зелёного света, то эта цифра не изменится, хоть вы подлетите к нему на 80, хоть приедете на 60. Пропускная способность регулируется светофором и самим перекрёстком, а не вашей скоростью между ними.
При этом разгон до высокой скорости и последующее резкое торможение создают «эффект гармошки» — поток машин движется рывками, что только усиливает заторы. В итоге тот, кто летел 80 км/ч, просто раньше приедет к перекрёстку и будет дольше стоять на красный свет, а тот, кто ехал на 60 км/ч, подъедет чуть позже, но с тем же результатом.
Разница во времени исчезающе мала, а риск аварии, расход топлива и нагрузка на нервы — куда выше. Поэтому в городе «быстрее» вовсе не значит «раньше».
Кроме того, важно понимать, что пропускная способность — это не просто скорость. Это ещё и расстояние между машинами. Представьте, что машины — это бусинки на нитке. Если они едут медленно, можно нанизать их плотнее друг к другу. Но если они едут быстро, между ними нужно оставить больше места, чтобы успеть затормозить и не врезаться.
В итоге при высокой скорости поток получается «растянутым», и за минуту по дороге проезжает меньше машин, чем если бы они ехали равномерно и ближе друг к другу. А ещё быстрая езда требует широких полос, хорошей разметки и безопасных съездов. В Ташкенте с этим есть проблемы, поэтому увеличение скорости только увеличит риск аварий, а не пропустит больше автомобилей.
Или другой простой пример. Представьте, что вы пришли в супермаркет, а на кассе очередь. Можно ли пройти её быстрее, если подойти к кассе бегом вместо того, чтобы идти пешком? Нет — всё равно придётся стоять и ждать, пока обслужат тех, кто впереди.
На самом деле главные причины пробок в Ташкенте — избыточное количество автомобилей, нехватка альтернативного транспорта, хаотичная парковка и слабая организация движения. Пока не будут решены эти проблемы, скорость движения на отдельных улицах — лишь косметическая мера, которая к тому же повышает аварийность.
Повышение скорости до 80 км/ч — это поверхностное и популистское решение, которое создаст иллюзию прогресса, но на деле усугубит проблемы. Пробки не побеждаются скоростью — они побеждаются организацией движения и комплексным развитием города. И пока этого не будет — город продолжит стоять. Только быстрее. В смысле — теперь в пробке вы будете сидеть с гордым осознанием того, что вам разрешено ехать уже не на 60, а на 80.