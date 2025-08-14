Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: Украина планировала удары вглубь России ракетами «Сапсан»

Поражены четыре украинских предприятия по производству ракет «Сапсан», создание Киевом ракетной программы заблокировано.

Украина планировала с разрешения НАТО нанести удары ракетными комплексами «Сапсан» вглубь России, говорится в материалах ФСБ РФ.

Отмечается, что в ходе совместной операции ФСБ и Минобороны РФ были поражены четыре предприятия по производству ракет «Сапсан»: Павлоградский химический завод и Павлоградский механический завод, а также Шосткинский завод «Звезда» и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов. Поражения предприятий подтверждаются спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников.

По данным ФСБ, ущерб от поражения этих предприятий значительно превысил ущерб России от операции «Паутина», когда были нанесены удары БПЛА по местам дислокации российских стратегических бомбардировщиков.

В ведомстве добавили, что создание Украиной ракетной программы «Сапсан» заблокировано на длительный срок.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше