ФСБ: Украина планировала удары вглубь России ракетами «Сапсан»

Отмечается, что в ходе совместной операции ФСБ и Минобороны РФ были поражены четыре предприятия по производству ракет «Сапсан»: Павлоградский химический завод и Павлоградский механический завод, а также Шосткинский завод «Звезда» и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов. Поражения предприятий подтверждаются спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников.