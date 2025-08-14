Мурал Победы появится в Хабаровске ко Дню Победы над Японией

Накануне Дня окончания Второй мировой войны в Хабаровске появится мурал, посвящённый командующему войсками на Дальнем Востоке в 1945 году маршалу Советского Союза Александру Василевскому, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Изображение станет частью проекта «Муралы Победы», в рамках которого художники расписывают здания в разных регионах России. Так, в Благовещенске появилось изображение маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, а в Ярославской области на стене школы — ветерана Великой Отечественной войны и участника СВО, стоящих у Вечного огня.
В Хабаровске на здании по улице Муравьёва-Амурского увековечат память командующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского. Он в 1945 году руководил подготовкой и проведением Маньчжурской стратегической наступательной операции, в результате которой войска первого и второго Дальневосточного, Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознамённой Амурской флотилии разгромили миллионную Квантунскую армию.
Напомним, в Хабаровске 30 сентября 2016 года был открыт памятник выдающемуся военачальнику. Возле северных ворот парка стадиона им. Ленина в день рождения героя Второй мировой войны дальневосточникам в торжественной обстановке представили пятиметровую фигуру дважды Героя Советского Союза, маршала Александра Михайловича Василевского.