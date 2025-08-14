Мурал Победы появится в Хабаровске ко Дню Победы над Японией

В Хабаровске на здании по улице Муравьёва-Амурского увековечат память командующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского. Он в 1945 году руководил подготовкой и проведением Маньчжурской стратегической наступательной операции, в результате которой войска первого и второго Дальневосточного, Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознамённой Амурской флотилии разгромили миллионную Квантунскую армию.