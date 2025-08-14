Омский депутат Смолин высказался об образовательном кредите с нулевой ставкой

Олег Смолин, депутат Госдумы, поддержал предложение, отметив в своём телеграм-канале, что оно выглядит особенно актуально на фоне роста цен на образование. Ведущие вузы страны ежегодно индексируют стоимость обучения, и в этом году цены на образовательные услуги выросли в среднем на 10−15%. Смолин подчеркнул, что многие вузы делают акцент на платное образование, чтобы обеспечить финансовую стабильность, и поэтому с каждым годом стоимость обучения становится всё выше.