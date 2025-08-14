Омский депутат Смолин высказался об образовательном кредите с нулевой ставкой

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил инициативу, которая вызвала интерес в российском образовательном сообществе: выдавать образовательные кредиты под 0% годовых. Эта мера, по его мнению, должна стать поддержкой для многодетных семей, детей-инвалидов и учеников сельских школ.
Олег Смолин, депутат Госдумы, поддержал предложение, отметив в своём телеграм-канале, что оно выглядит особенно актуально на фоне роста цен на образование. Ведущие вузы страны ежегодно индексируют стоимость обучения, и в этом году цены на образовательные услуги выросли в среднем на 10−15%. Смолин подчеркнул, что многие вузы делают акцент на платное образование, чтобы обеспечить финансовую стабильность, и поэтому с каждым годом стоимость обучения становится всё выше.
По словам депутата, текущие ставки по образовательным кредитам (3% годовых) уже кажутся не такими привлекательными, особенно в условиях снижения ключевой ставки Центробанком России. В этом контексте ставка 0% была бы реальной поддержкой для студентов, сделав образование доступнее.
Смолин также отметил, что в настоящее время нет ограничений на получение образовательных кредитов, и любой желающий может ими воспользоваться. Однако он считает, что если бы была введена ставка 0%, это значительно упростило бы процесс получения высшего образования.
Также депутат подчеркнул, что рост цен на платное образование, особенно в престижных вузах, часто опережает инфляцию, и это создаёт дополнительные финансовые трудности для студентов. Смолин уверен, что в случае роста цен на образование ставки по кредитам должны снижаться.
«Конечно, если бы у нас установили нулевую ставку на образовательный кредит, я бы это всячески поддерживал. Чем ниже ставка, тем доступнее высшее образование», — отметил депутат.