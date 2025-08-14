Ричмонд
Миршаймер: Зеленский вел себя странно в ходе онлайн-встречи с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский вел себя странно во время онлайн-встречи европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом. С таким мнением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Эксперт отметил, что Зеленский плохо ориентировался в пространстве, а встреча политиков должна была показать максимальную поддержку Зеленского со стороны Европы.

— На этой встрече он постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать. Это мне напоминает то, как себя вел экс-президент США Джо Байден, — заявил Миршаймер в ходе подкаста Deep Dive, доступного на YouTube.

По данным западных СМИ, европейские политики пытаются сделать все возможное, чтобы протащить Владимира Зеленского на саммит России и США на Аляске. Сообщается, что в офисе Зеленского опасаются, что на встрече Путина и Трампа вопросы урегулирования конфликта на Украине могут быть решены без участия Киева.

Ранее газета The Times, ссылаясь на источник в Совете национальной безопасности США, сообщила, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над освобожденными ею территориями Украины.

