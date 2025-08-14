Миршаймер: Зеленский вел себя странно в ходе онлайн-встречи с Трампом

По данным западных СМИ, европейские политики пытаются сделать все возможное, чтобы протащить Владимира Зеленского на саммит России и США на Аляске. Сообщается, что в офисе Зеленского опасаются, что на встрече Путина и Трампа вопросы урегулирования конфликта на Украине могут быть решены без участия Киева.