В Приморье сейчас не будет изменений экзамена по вождению

Планируемые корректировки маршрутов для экзамена по вождению во Владивостоке отложены, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Причина — подготовка к Восточному экономическому форуму.
«Сейчас нововведений не будет, всё остаётся без изменений. Это масштабный вопрос, требующий согласования, а в преддверии ВЭФ на это просто нет времени», — рассказали в ведомстве.
Какие именно изменения планировались и когда их собираются обсудить, пока неизвестно. В ГИБДД не исключают, что в итоге всё останется по-прежнему и для сдающих экзамен будут действовать старые маршруты.
Ранее множество пользователей выразили недовольство, указывая на отсутствие смысла в усложнении и предполагая, что экзамен может затянуться из-за необходимости пересекать город. В ГИБДД подтвердили информацию, но с оговоркой: обсуждается корректировка, но не такого глобального масштаба, как предполагалось.