Переводить деньги по картам придётся по новым правилам

Для переводов в диапазоне от 15001 до 100000 рублей потребуется подтверждение личности с помощью паспорта, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет портал PNZ, переводы свыше 100000 рублей будут рассматриваться как банковские операции с усиленной проверкой: потребуется полная идентификация, включающая паспорт, ИНН и, возможно, документы, подтверждающие источник средств. Такие операции могут быть временно приостановлены до завершения проверки.
Для переводов до 15000 рублей включительно правила остались без изменений: достаточно указать номер телефона или электронную почту получателя. Однако система начнет автоматически отслеживать подозрительную активность, например, частые небольшие переводы на один счет.
Нововведения коснутся пользователей маркетплейсов, самозанятых, владельцев электронных кошельков и тех, кто осуществляет переводы вне банковской системы. Сервисы, такие как Wildberries, Ozon и другие, обязаны будут соблюдать новые требования как для отправителей, так и для получателей.
Быстрые привычные переводы могут стать более сложными и потребовать дополнительного подтверждения при превышении лимитов. Анонимность в таких операциях снизится: даже небольшие переводы без указания цели могут вызвать вопросы.
Регулярные операции с одними и теми же лицами также попадут под контроль — при наличии подозрений перевод может быть временно заблокирован.
Основная цель новых мер — повысить прозрачность финансовых операций, бороться с нелегальным бизнесом, отмыванием денег, «серой» зарплатой и мошенничеством.
Для добросовестных пользователей это означает необходимость быть более внимательными и подготовленными. Рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями к документам и следить за лимитами, чтобы избежать неожиданных блокировок и разбирательств.