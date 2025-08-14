Переводить деньги по картам придётся по новым правилам

Нововведения коснутся пользователей маркетплейсов, самозанятых, владельцев электронных кошельков и тех, кто осуществляет переводы вне банковской системы. Сервисы, такие как Wildberries, Ozon и другие, обязаны будут соблюдать новые требования как для отправителей, так и для получателей.