В Красном Сулине потушили пожар на площади 150 кв.м

Вечером в среду, 13 августа, в Красном Сулине произошел крупный пожар. Информация о возгорании на пульт управления поступила в 20:27. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Огонь вспыхнул на улице Фурманова, 30, и охватил площадь в 150 квадратных метров. На место незамедлительно выехали 20 спасателей на пяти машинах. В 21:16 в ведомстве сообщили о локализации пламени, а в 22:00 пожар полностью потушили.
— Никто не пострадал, — говорится в сообщении.
