В Красном Сулине потушили пожар на площади 150 кв.м

Огонь вспыхнул на улице Фурманова, 30, и охватил площадь в 150 квадратных метров. На место незамедлительно выехали 20 спасателей на пяти машинах. В 21:16 в ведомстве сообщили о локализации пламени, а в 22:00 пожар полностью потушили.