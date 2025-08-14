Ричмонд
В Красном Сулине потушили пожар на площади 150 кв.м

Вечером в среду произошел крупный пожар в Красном Сулине.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 13 августа, в Красном Сулине произошел крупный пожар. Информация о возгорании на пульт управления поступила в 20:27. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Огонь вспыхнул на улице Фурманова, 30, и охватил площадь в 150 квадратных метров. На место незамедлительно выехали 20 спасателей на пяти машинах. В 21:16 в ведомстве сообщили о локализации пламени, а в 22:00 пожар полностью потушили.

— Никто не пострадал, — говорится в сообщении.

