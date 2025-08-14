Новосибирцы пожаловались на сбои в работе интернета 14 августа

Новосибирцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и популярных онлайн-сервисов. Пользователи сталкиваются с медленной загрузкой сайтов, перебоями в работе мессенджеров и проблемами с передачей данных. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.
За сутки поступило 1040 сообщений о сбоях, за час — 46. Около 90% случаев связаны с полным отсутствием подключения, сообщает сервис Downdetector. Также наблюдаются проблемы с проводным интернетом.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что жителей Новосибирской области предупредили о том, что в некоторых районах региона могут временно ограничить работу мобильного интернета.