Новосибирцы пожаловались на сбои в работе интернета 14 августа

Новосибирцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и популярных онлайн-сервисов. Пользователи сталкиваются с медленной загрузкой сайтов, перебоями в работе мессенджеров и проблемами с передачей данных. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.