В Бердске Новосибирской области улучшили качество мобильной связи

Теперь жители и посетители Бердска ощутят повышение стабильности и скорости мобильного интернета в различных районах, включая центр города, Ленинский микрорайон, Раздольный, а также южные и северные территории. Улучшение покрытия стало результатом отказа от устаревшей технологии 3G и перераспределения освободившихся частот в пользу более современной сети LTE.