В Бердске Новосибирской области улучшили качество мобильной связи

Это стало возможным при помощи современных телекоммуникационных устройств.

В Бердске расширены возможности мобильной связи благодаря усовершенствованию цифровой инфраструктуры МТС. Специалисты компании внедрили новейшие телекоммуникационные решения, провели модернизацию существующего оборудования и перенастроили частотный диапазон, уделив особое внимание технологии LTE.

Теперь жители и посетители Бердска ощутят повышение стабильности и скорости мобильного интернета в различных районах, включая центр города, Ленинский микрорайон, Раздольный, а также южные и северные территории. Улучшение покрытия стало результатом отказа от устаревшей технологии 3G и перераспределения освободившихся частот в пользу более современной сети LTE.