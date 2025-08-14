Саморегулирование рабочего времени планируют ввести в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
В организации, комментируя возможные изменения в Трудовом кодексе Беларуси, уточнили: дискуссионным является предложение, касающееся введения новой формы трудовых отношений — работа в режиме саморегулирования рабочего времени.
Предполагается, что при указанной работе будет заключаться срочный трудовой договор, согласно которому сотрудник вместе с нанимателем самостоятельно определяет и время, и объем выполняемой работы.
В ФПБ замечают: у нанимателя нет обязанности предоставлять сотруднику работу, он может предложить ее исходя из производственных задач.
«Безусловно, предложенное нововведение может послужить гибкости трудовых отношений и решению определенных задач для нанимателей», — обратили внимание в пресс-службе.
И добавили, что для сотрудников есть некоторые риски в части нестабильности трудовых отношений, отсутствия ряда трудовых гарантий, охраны труда. Указанный вопрос, подчеркнули в ФПБ, требует дополнительного обсуждения.
