Верховный суд снизил срок террористу: нельзя складывать наказания

Как стало известно «МК», Мириев* был осужден по делу так называемого «Тюремного Джамаата»**, организованного в дагестанской исправительной колонии № 7. Обвиняемыми по нему проходили несколько человек. По версии следствия, они распространяли в колонии экстремистскую идеологию и идеи терроризма. Среди осужденных был и Абдусамат Мириев*. По делу о запрещенной организации Южный окружной военный суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы, а поскольку выяснилось, что у мужчины есть еще и судимость за незаконное хранение оружия — 1,5 года лишения свободы, суд просто сложил эти сроки и назначил окончательное наказание в виде 18 лет и 4 месяцев заключения.