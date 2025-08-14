Верховный суд снизил срок террористу: нельзя складывать наказания

Верховный суд РФ снизил наказание члену организации «Тюремный Джамаат»** (признана террористической и запрещена в РФ) Абдусамату Мириеву * (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Высшие судьи объяснили, что при назначении общего наказания преступнику с судимостью — пусть даже и террористу — нельзя просто складывать сроки.
Как стало известно «МК», Мириев* был осужден по делу так называемого «Тюремного Джамаата»**, организованного в дагестанской исправительной колонии № 7. Обвиняемыми по нему проходили несколько человек. По версии следствия, они распространяли в колонии экстремистскую идеологию и идеи терроризма. Среди осужденных был и Абдусамат Мириев*. По делу о запрещенной организации Южный окружной военный суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы, а поскольку выяснилось, что у мужчины есть еще и судимость за незаконное хранение оружия — 1,5 года лишения свободы, суд просто сложил эти сроки и назначил окончательное наказание в виде 18 лет и 4 месяцев заключения.
В Верховном суде, куда обратился заключенный, объяснили, что это неправильно. При наличии двух пригоров нельзя просто складывать сроки — в данном случае, следует применять правило поглощения менее строгого наказания более строгим, с учетом того, какой срок обвиняемый отбыл по первому приговору. В связи с этим срок Мириеву сократили на два месяца.
