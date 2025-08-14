Премьер Стармер встретится с Зеленским перед саммитом Трампа и Путина

Британский премьер-министр Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским в четверг, 14 августа, в офисе на Даунинг-стрит. Стороны будут готовиться к итогам саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Вloomberg.
Отмечается, что встреча премьер-министра с Зеленским была запланирована после того, как Стармер заявил, что Великобритания готова «усилить давление» на Россию в случае необходимости.
Накануне состоялось видео-рандеву лидеров ЕС с президентом США Трампом и его «вице» Джей Ди Вэнсом. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытались уговорить Трампа занять жесткую позицию на саммите, но при этом лидеры ЕС признали, что территориальные уступки Украины неизбежны.
Ранее власти Британии попытались приструнить своих европейских союзников по поводу медийной активности на фоне предстоящего саммита на Аляске Россия — США.