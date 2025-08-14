Ричмонд
В Воронеже с уволившегося медика взыскали около 800 тысяч рублей

Медицинский работник, получивший единовременную компенсационную выплату, не отработал положенный срок в сельском населенном пункте. Министерство здравоохранения подало иск в суд о взыскании с медика 783 673 рубля в бюджет региона.

Железнодорожный суд Воронежа удовлетворил запрос минздрава.

Суд установил, что договор с сельским врачом был заключен с 4 ноября 2022 года. За работу в населенном пункте с численность населения менее 50 тысяч человек медикам полагается единовременная компенсационная выплата. Из средств областного бюджета региональный департамент здравоохранения перечислил ответчику 1,5 миллиона рублей. В соответствии с договором, врач обязан был отработать на месте назначения в течение пяти лет. Но медработник уволился по собственному желанию 21 марта 2025 года.

В связи с неотработанным сроком, минздрав потребовал вернуть часть единовременной выплаты.

На судебном заседании ответчик признал исковые требования справедливыми и попросил рассрочку по выплате более 783 тысяч рублей. Суд согласился с ходатайством медика.