Орбиту МКС подняли ещё на 1,7 км над Землёй

«Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км. Сегодня скорректировали орбиту МКС. В 7:28 мск включились двигатели “Прогресса МС-30”, проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с», — отметили в корпорации.
Причина регулярных подъёмов — сопротивление верхних слоёв атмосферы, которое постепенно снижает орбиту станции. Без своевременных импульсов МКС рисковала бы потерять устойчивость своей траектории. Она движется по орбите со скоростью 28 000 км/ч, что создаёт эффект «падения вокруг Земли», учитывая гравитацию.
Последний раз Международную космическую станцию поднимали 17 июля на 1,93 километра. Это вполне обычная операция для МКС, но она крайне важна для нормальных условий работы экипажа и проведения научных экспериментов.