Орбиту МКС подняли ещё на 1,7 км над Землёй

Причина регулярных подъёмов — сопротивление верхних слоёв атмосферы, которое постепенно снижает орбиту станции. Без своевременных импульсов МКС рисковала бы потерять устойчивость своей траектории. Она движется по орбите со скоростью 28 000 км/ч, что создаёт эффект «падения вокруг Земли», учитывая гравитацию.