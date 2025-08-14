«Жалкое зрелище»: Соседов прошелся по Долиной, читающей рэп

Долина исполнила свой знаменитый хит «Погода в доме» в стиле рэпа.
Певица Лариса Долина совсем не знает, куда себя деть, и ее эксперименты с исполнением рэпа выглядят неубедительно. По поводу нового творческого поиска Долиной высказался музыкальный критик Сергей Соседов.
«Знаете, не зря говорят, что нужно знать, где кнопка “стоп”. Долина о такой своей кнопке, судя по всему, не знает, и мы видим, к каким последствиям это приводит — смех, и только. Вот честно: жалкое зрелище», — рассказал Соседов ОСН.
В августе 2025 года певица удивила поклонников неожиданным экспериментом: артистка исполнила свой знаменитый хит «Погода в доме» в стиле рэпа. На сцене ее сопровождали молодые исполнители. Однако реакция публики оказалась неоднозначной — часть слушателей сочла выступление вульгарным, другие восприняли его с юмором.
Соседов посоветовал Ларисе Долиной вернуться к привычному эстрадному жанру и не «ставить эксперименты над ушами слушателей». Он подчеркнул, что у певицы нет таланта в рэпе и напомнил о важности самокритики для творческих людей. По словам критика, публика хочет слышать «Погоду в доме» в классическом исполнении, а не в новом формате.