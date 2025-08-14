«Жалкое зрелище»: Соседов прошелся по Долиной, читающей рэп

Соседов посоветовал Ларисе Долиной вернуться к привычному эстрадному жанру и не «ставить эксперименты над ушами слушателей». Он подчеркнул, что у певицы нет таланта в рэпе и напомнил о важности самокритики для творческих людей. По словам критика, публика хочет слышать «Погоду в доме» в классическом исполнении, а не в новом формате.