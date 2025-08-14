Екатеринбуржцы несколько часов не могут улететь в Египет

Самолет авиакомпании Red Sea Airlines, отправляющийся рейсом из Екатеринбурга в курортный Шарм-эль-Шейх, задержан в аэропорту Кольцово. Это следует из данных на онлайн-табло аэропорта.
Первоначально рейс планировалось осуществить в 5:45 утра, однако вылет отложен до полудня, ориентировочно в 12:25.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово, однако пока причины изменения расписания остаются неизвестными.
Напомним, 13 августа в международном аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятной метеорологической обстановки было принято решение отложить отправление шести воздушных судов. По данным представителей Кольцово, причиной задержки стали грозы.
До этого самолет, следующий рейсом из Красноярска в Екатеринбург, был задержан примерно на четыре часа. Изначально отправление планировалось в 10:35 утра по местному времени, однако сроки старта дважды отложились.