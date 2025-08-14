Настоятель храма просит перенести День города в Екатеринбурге

Празднование Дня города в Екатеринбурге следует перенести в связи с началом Успенского поста. С таким открытым письмом к городским властям выступил настоятель храма Серафима Саровского архимандрит Гермоген Еремеев.
Представитель РПЦ пояснил, что Успенский пост для верующих — период строгого воздержания, покаяния и душевного сосредоточения. По словам архимандрита, в эти дни необходимо избегать развлекательных мероприятий.
«Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?» — задается вопросом Еремеев.
Он отметил, что лично хотел бы участвовать в торжествах, но считает это невозможным из-за церковных уставов. Это было бы не по-христиански, подчеркнул священник.
Добавим, в текущем году Екатеринбург отмечает 302-ю годовщину со дня основания. В праздничной программе запланированы масштабные события, хедлайнером которых станет эстрадная звезда Алсу.
