Уничтоженные украинские ракеты «Сапсан» могли долететь до Москвы и до Минска

Украинский баллистический ракетный комплекс «Сапсан» мог атаковать Москву и Минск. Об этом стало известно из материалов, опубликованных ФСБ России в четверг, 14 августа.
Силовики также обнародовали карту возможной досягаемости «Сапсана» — так, при запуске с украинской территории ракеты могли долететь до Москвы, Минска, Витебска, Калуги, Тулы, Владимира и Донецка.
— Получена упреждающая информация о начале производства на объектах военно-промышленного комплекса Украины баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», предназначенных для нанесения ударов вглубь территории России на 500 — 750 километров, — цитирует силовиков РИА Новости.
14 августа стало известно, что ФСБ РФ совместно с российской армией удалось сорвать планы Украины по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», предназначенных для ударов вглубь территории России. По итогам удалось уничтожить производственные мощности, задействованные в выпуске ракетных комплексов.
Сообщается, что разработка и производство велись при финансовой поддержке и техническом содействии одной из западноевропейских стран. Уточняется, что к проекту была причастна Германия.