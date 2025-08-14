Стало известно, сколько россиян имеют загранпаспорта

По данным исследования сервиса «Купибилет», почти у половины россиян (47 процентов) нет действующего заграничного паспорта. Из них 29 процентов никогда его не оформляли, а у 22 процентов документ был, но срок действия истек. В опросе, проведенном летом, приняли участие более 1,2 тысячи человек.
Среди владельцев загранпаспортов 32 процента имеют документ нового образца, 17 процентов — старого, а четыре процента — оба вида. Аналитики уточнили, что наличие паспорта не всегда означает активные поездки: один процент владельцев им никогда не пользовались, 17 процентов были за границей лишь раз, 40 процентов выезжали 4−6 раз, 32 процента — 2−3 раза, а более шести поездок совершили только девять процентов.
В пресс-службе «Купибилет» сообщили, что каждый второй пользователь приобретает свой первый международный билет летом, во время отпусков. Новички, как правило, выбирают прямые рейсы, страны с понятными визовыми условиями или безвизовым въездом, а также доступные по цене направления.
Сервис отметил, что в топ стран для первой поездки входят Турция, ОАЭ, Армения, Таиланд и Казахстан. Эти направления сочетают теплый климат, развитую туристическую инфраструктуру и простые правила пребывания, передает РИА Новости.
