Стало известно, сколько россиян имеют загранпаспорта

Среди владельцев загранпаспортов 32 процента имеют документ нового образца, 17 процентов — старого, а четыре процента — оба вида. Аналитики уточнили, что наличие паспорта не всегда означает активные поездки: один процент владельцев им никогда не пользовались, 17 процентов были за границей лишь раз, 40 процентов выезжали 4−6 раз, 32 процента — 2−3 раза, а более шести поездок совершили только девять процентов.