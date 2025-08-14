Ричмонд
Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати, обыграв испанку Бузас Манейро.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в американском Цинциннати.

Соболенко в ⅛ финала смогла в двух сетах обыграть представительницу Испании Джессику Бузас Манейро. Встреча теннисисток закончилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу белоруски. Игра длилась 1 час 20 минут. За попадание в полуфинал белорусская теннисистка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

