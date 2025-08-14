Ричмонд
Приговоры дня: таможенники-взяточники и автоледи, убившая ребенка

Два приговора по резонансным уголовным делам, как ожидается, вынесут сегодня столичные суды.

Как стало известно «МК», Щербинский суд огласит приговор Наталье Сорокиной — женщине, в пьяном состоянии задавившей 9-летнего мальчика-аутиста в коттеджном поселке в Новой Москве. Трагедия произошла в декабре прошлого года. Напомним прокурор попросил приговорить ее к 8,5 годам лишения свободы.

Также Дорогомиловский суд столицы огласит сегодня приговор двоим сотрудникам службы противодействия контрабанде наркотиков ФТС Чингизу Медетову и Дмитрию Паршину. По версии следствия, они во время служебной командировки в Кыргызстане летом 2023 года потребовали взятку от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности.