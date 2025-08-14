Иеромонах Феодорит: на Медовый спас в храме можно осветить любые продукты

«В этот праздник традиционно освящается мед, но с медом сам по себе он никак не связан. Просто так сложилось. Специально, непременно в этот праздник приносить в храм мед не нужно — только если хотите следовать народной традиции, как, например, в Яблочный спас освящают яблоки, в ореховый — орехи. Кстати, принести в храм и освятить можно любую еду — и не только в этот день», — рассказал отец Феодорит, его слова передает РИА Новости.