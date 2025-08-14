Иеромонах Феодорит: на Медовый спас в храме можно осветить любые продукты

Освященную в церкви еду забирают домой или жертвуют в храм, заявил отец Феодорит.
В день празднования Медового спаса нет строгой необходимости приносить исключительно мед в храм для освящения, для подобного подойдут любые продукты. Главное в этот день — начало двухнедельного строгого Успенского поста. Об этом сообщил врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Праздник Медового спаса, совпадающий с днем Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, отмечается 14 августа. Эта дата восходит к византийской традиции: во времена эпидемий в Константинополе устраивались крестные ходы с Крестом Господним. Сегодня в православных храмах 14 августа Крест выносится для поклонения верующих. В народной культуре существует обычай освящать собранный мед, а на юге — мак.
«В этот праздник традиционно освящается мед, но с медом сам по себе он никак не связан. Просто так сложилось. Специально, непременно в этот праздник приносить в храм мед не нужно — только если хотите следовать народной традиции, как, например, в Яблочный спас освящают яблоки, в ореховый — орехи. Кстати, принести в храм и освятить можно любую еду — и не только в этот день», — рассказал отец Феодорит, его слова передает РИА Новости.
После освящения пищу забирают домой или передают храму, где она распределяется между священнослужителями, работниками или нуждающимися, пояснил иеромонах. Он также подчеркнул, что для верующих особенно важно помнить о начале Успенского поста.
Согласно традиции Русской православной церкви (РПЦ), с 14 по 27 августа длится двухнедельный Успенский пост, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Этот пост считается строгим: мирянам предписывается воздерживаться от употребления рыбы, мяса, молочных продуктов и яиц. Исключение делается лишь на Преображение Господне — в этот день разрешается есть рыбу и морепродукты.
«Этот пост был установлен очень давно. Исторически было два поста — к празднику Преображения Господня и Успения Богородицы, потом их объединили, но не все. Например, православные арабы разделяют эти посты. У нас же в середине поста, на праздник Преображения (19 августа), есть некоторые послабления — можно есть рыбу», — заключил священнослужитель.
Отмечается, что в Медовый спас и начало Успенского поста, согласно народным и церковным традициям, нельзя шумно веселиться и устраивать пиры, ссориться, ругаться, сплетничать, совершать поездки или переезды, есть мед до его освящения. Также запрещено употреблять мясо, молочные продукты и алкоголь.