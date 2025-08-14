Почти 3,5 тысячи легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Почти 3,5 тысячи легковых и более 1,2 тысячи грузовых машин ожидают выезда из Беларуси на территорию соседних стран Евросоюза, следует из данных белорусского Госпогранкомитета.
Самые большие очереди из легковушек по-прежнему фиксируются на белорусско-польской границе. В погранпереходе «Брест», согласно электронной очереди, в настоящее время находится 3170 машин. Там же в очередях стоят и 42 пассажирских автобуса.
Есть очереди из легковушек и на границе с Литвой: в пункте пропуска «Каменный Лог» выезда из республики на литовскую территорию ожидают 170 машин, а в «Беняконях» — 120.
На белорусско-латвийской границе очередей из легкового транспорта нет.
Скопления фур есть по двум направлениям — латвийском и литовском.
В погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией насчитывается 400 фур.
На белорусско-литовской границе обстановка следующая: в ПП «Каменный Лог» сейчас насчитывается 390 большегрузов, а в «Беняконях» — 420.
На границе с Польшей очередей из большегрузов не отмечается.
Из-за чего возникают очереди
Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений закрыли часть контрольно-пропускных пунктов. Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.
Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.