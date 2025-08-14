Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 3,5 тысячи легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Самые большие очереди из легкового транспорта образовались на границе Беларуси с Польшей, там же стоят и пассажирские автобусы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Почти 3,5 тысячи легковых и более 1,2 тысячи грузовых машин ожидают выезда из Беларуси на территорию соседних стран Евросоюза, следует из данных белорусского Госпогранкомитета.

Самые большие очереди из легковушек по-прежнему фиксируются на белорусско-польской границе. В погранпереходе «Брест», согласно электронной очереди, в настоящее время находится 3170 машин. Там же в очередях стоят и 42 пассажирских автобуса.

Есть очереди из легковушек и на границе с Литвой: в пункте пропуска «Каменный Лог» выезда из республики на литовскую территорию ожидают 170 машин, а в «Беняконях» — 120.

На белорусско-латвийской границе очередей из легкового транспорта нет.

Скопления фур есть по двум направлениям — латвийском и литовском.

В погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией насчитывается 400 фур.

На белорусско-литовской границе обстановка следующая: в ПП «Каменный Лог» сейчас насчитывается 390 большегрузов, а в «Беняконях» — 420.

На границе с Польшей очередей из большегрузов не отмечается.

Из-за чего возникают очереди

Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений закрыли часть контрольно-пропускных пунктов. Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.

Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше